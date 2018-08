Scandal URIAȘ pe rectificarea bugetara: 'Dragnea și Valcov arata ca sunt hoți și mincinoși. Romania ar mai trebui sa imprumute'

„Dragnea distruge voit economia României”, acuză senatorul liberal Florin Cîțu, care afirmă într-o postare pe Facebook că rectificarea bugetară are efecte negative asupra finanțelor României. Cîțu reiterează ideea că nu sunt bani la buget, iar execuția bugetară este un dezastru. De asemenea, acesta spune că în urma rectificării bugetare, cresc cheltuielile cu 7,3 miliarde de lei, iar România ar mai trebui să împrumute cu 1,1 miliarde de lei, pentru că „cei mai mulți bani s-au dus la baronii PSD”.

„Dragnea distruge voit economia Romaniei!

Cat si cum a fost platit de partenerii lui externi pentru acest lucru?

Rectificarea bugetara are efecte negative asupra finantelor Romaniei.

Dragnea si Valcov arata ca sunt hoti si mincinosi. Nu sunt bani la buget iar executia bugetara este un dezastru. S-au incasat mai putin cu 5 miliarde lei fata de cat era estimat la inceputul anului.

Cu toate acestea, presiunea de la baronii locali (dar si cei externi) ai PSD este mare pe Dragnea si Valcov. Pentru a-i satisface au facut aceasta rectificare care da cei mai multi bani pentru “proictele” baronilor PSD.

In acelasi timp, desi nu exista bani, Dragnea si Valcov pluseaza si cresc si cheltuielile de personal in sectorul public. Finantare pentru angajarea in sistemul bugetar a rudelor, amantelor si “obligatiilor”.

Astfel, Dragnea si Valcov cresc cheltuielile bugetului cu 7.3 miliarde (bani pentru baroni locali) si deficitul bugetar cu 1.1 miliarde lei fata de legea bugetului aprobata in decembrie 2017.

Ca sa inteleaga toata lumea, prin aceasta rectificare Romania trebuie sa se mai imprumute 1.1 miliarde lei fata de inceputul anului, in conditiile in care dobanzile la unele scadente s-au dublat iar la altele s-au triplat (deficitul bugetar creste de la 26.9 miliarde lei la 29 miliarde lei). Rectificarea bugetara garanteaza taxe mai mari in viitor.

Este clar pentru oricine ca nu poti sa spui ca rectificarea bugetara este pozitiva cand impactul asupra deficitului este cresterea acestuia.

Mai mult, deficitul mare este responsabil pentru cresterea preturilor, a dobanzilor, supraimpozitarea contractelor part-time, supraaciza, impozitul pe cifra de afaceri, CAS pentru contractele din chirii etc. Si totusi, Dragnea si Valcov nu se opresc. Vor sa loveasca in si mai multe familii din Romania crescand deficitul bugetar ca dupa acea sa creasca si mai mult preturile, dobanzile si bineinteles taxele.

Aceasta rectificare arata clar ca PSD are un singur scop- furtul banului public.

In acelasi timp este clar pentru toata lumea ca PSD doreste destabilizarea economiei. Trebuie sa mai aflam cu cat au platit (si cum) partenerii externi (Rusia, Turcia, Ungaria) ai lui Dragnea pentru acest lucru.”, scrie Cîțu, pe Facebook.