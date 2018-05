Scandal urias intre internauti dupa moartea celor trei fete din Zimnicea intr-un groaznic accident rutier! Au aparut acuzatii incredibile: "Asa va trebuie, viteza mai mica si nu mai beti la volan, cocalarilor!"

Moartea celor trei fete din Zimnicea in accidentul rutier de sambata a declansat reactii diverse in lumea virtuala.

In noaptea de sambata spre duminica, pe un drum aflat pe raza localitatii Nasturelu (judetul Teleorman), trei fete cu varste cuprinse intre 18 si 20 de ani si-au pierdut viata intr-un groaznic accident rutier, a patra victima fiind in stare grava la spital. Madalina Mihaela Stamate (nascuta pe 28.07.1998), Alexandra Maria Panait (03.06.1999) si Maria A. Iliescu (13.10.2000) sunt cele trei fete care au pierit in tragedie, soferita scapand masina de sub control si iesind in decor.

Scandal urias dupa moartea celor trei fete din Zimnicea intr-un groaznic accident rutier: "Asa va trebuie, viteza mai mica si nu mai beti la volan!"

Cele patru prietene se intorceau de la discoteca, se simteau bine in masina si radeau, desi cu putin timp inainte de drama una dintre fete, Maria Iliescu, a postat pe Snapchat o fotografie din masina insotita de mesajul "murim".

Socati, prietenii celor patru fete au inceput sa-si declare compasiunea si sustinerea pentru familiile indurerate pe diverse site-uri de socializare, dar au existat si cazuri in care diversi internauti le-au condamnat pe fete, fara probe, pentru accident. "Asa va trebuie, viteza mai mica si nu mai beti la volan, cocalarilor!", a scris Razvan pe contul uneia dintre victime, fiind insa pus imediat la punct de restul participantilor la discutia desfasurata in mediul virtual.

