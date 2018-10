Scandal urias la Facebook! Se cere inlaturarea lui Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe fonduri publice care detin actiuni la au sustinut miercuri o propunere de inlaturare a lui Mark Zuckerberg din functia de presedinte al companiei, afirmand ca operatorul retelei sociale nu a gestionat bine mai multe scandaluri de amploare, transmite Reuters. Propunerea, care va fi votata la adunarea generala a actionarilor care va avea loc in luna mai 2019, cere consiliului de administratie al sa transforme postul de presedinte al board-ului intr-o functie independenta. nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii. Trezoreriile statelor Illinois, Rhode Island si Pennsylvania si trezorerierul orasului New York, Scott Stringer, s-au alatural propunerii facute in acest sens de fo ...