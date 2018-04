SCANDALOS! Acest raport a demascat o adevarata mafie: Profituri ilegale de milioane de euro facute pe spatele cetatenilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Tranzactiile complexe facute pe piata energiei electrice ascund in spate o serie lunga de ilegalitati care au dus la majorari nejustificate in facturile platite de consumatorii casnici • Prin intermediul Certificatelor Verzi tranzactionate pe piata de specialitate, facturile au fost majorate de 11 ori in doar trei ani de zile • In urma monitorizarii pietei de certificate verzi s-a descoperit faptul ca E.ON, impreuna cu alti operatori, a facut tranzactii intragrup, care au dus la imbogatirea firmelor capusa, firme al caror actionariat este controlat de aceiasi operatori de energie • Administratia Fondului pentru Mediu a emis facturi, reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, &ic ...