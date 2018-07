SCANDALOS! Cea mai aglomerata zona din Iasi, blocata de conductele supraterane ale Veolia. Iesenii cer solutii pentru descongestionarea traficului - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Iesenii atrag atentia asupra blocajelor din trafic care se inregistreaza zilnic in zona Baza 3 - Bucium - Tesatura • Oamenii solicita dezafectarea sau ingroparea unor conducte ale Veolia, care pur si simplu blocheaza o serie de artere secundare, ce ar putea fi o solutie pentru problema traficului din zona • In vreme ce o parte dintre conductele supraterane ale Veolia sunt taiate si vandute la fier vechi, multe dintre acestea sunt lasate la voia intamplarii, ceea ce provoaca nemultumiri in randul cetatenilor Iesenii care locuiesc in zona Baza 3 - Bularga, dar mai ales soferii care tranziteaza aceasta zona atrag atentia asupra blocajului provocat de conductele de termoficare care traverseaza in lung si in lat arter ...