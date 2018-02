SCANDALOS! Combinatiile care au saracit Iasul: Controversatul afacerist Vasile Puscasu a castigat peste un milion de euro din bugetul public al orasului

Vasile Puscasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Sume uriase de bani din bugetul public au fost pierdute in combinatiile scandaloase prin intermediul carora s-au adus autobuze second-hand la Iasi • Banii cu care se putea moderniza transportul public de persoane au ajuns, insa in buzunarele unor afaceristi controversati care au profitat din plin de insolventa RATP si nou infiintata CTP • Peste 5 milioane de lei a fost capacul pus de Unistil SRL Barlad in doar trei combinatii prin care a adus 76 de autobuze second-hand la Iasi • Cei peste un milion de euro care au ajuns in buzunarele celor implicati puteau fi folositi pentru achizitia de autobuze sau tramvaie noi Compania Unistil SRL, fostul operator privat de transport din Iasi ...