SCANDALOS! Este cat se poate de revoltator: Operatorul de electricitate refuza clientii din Iasi. Corporatia germana este la pamant

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Numeroase solicitari de racordare la reteaua electrica sunt refuzate de operatorul de electricitate • Din cauza numerosilor consumatori care au aparut in Zona Metropolitana Iasi si pentru ca E.ON/Delgaz Grid nu a facut investitii in retea odata cu cresterea numarului de clienti, intregul sistem se avariaza la foc automat • In momentul privatizarii Electrica Moldova SA, compania germana promitea investitii de peste 100 milioane euro, insa reteaua de electricitate se afla aproape in aceeasi stare ca in urma cu 20 de ani Reteaua electrica din Zona Metropolitana Iasi nu mai face fata ritmului accelerat cu care se construieste in localitatile invecinate municipiului Iasi. Inca de la inceputul anului, numeroase solic ...