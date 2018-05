SCANDALOS: Importanta cladire de patrimoniu din Iasi, inconjurata de munti de betoane. Clanul Stanciu isi face de cap! FOTO

Cristian si Anghel Stanciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Fundatia Ecologica Green, controlata de familia Stanciu, a pus mana pe inca un teren aflat intr-o zona importanta din municipiul Iasi • Cu toate ca se afla in curtea unei cladiri de patrimoniu, au fost turnati munti de betoane chiar in fata imobilului in care a locuit scriitorul Iacob Negruzzi la începutul secolului al XIX-lea si in care a recitat poezii chiar Mihai Eminescu • Mai multe cladiri istorice din zona Pacurari au ajuns in mainile familiei Stanciu, care are o mare influenta in randul sefilor din administratia publica locala, avand in vedere functiile politice pe care le ocupa Cristian si Anghel Stanciu Controversata familie Stanciu mai da o lovitura imobil ...