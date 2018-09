Scandalos! Un barbat din Resita ar fi racolat minori din centrele de plasament! Ii trimitea in Italia

mascati 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost retinut si propus spre arestare preventiva fiind acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu minor si pornografie infantila. "In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in cursul lunii iunie 2017, in urma unui control efectuat de catre un reprezentant al Autoritati Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Centrul Speranta din municipiul Resita a rezultat faptul ca inculpatul Bozdorog Florea Marius a racolat fosti si actuali beneficiari ai sistemului de protectie a copilului, in special baieti, in vederea in vederea exploatarii sexuale sub protectia acestuia, a ...