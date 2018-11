SCANDALOS! Un golan care lucreaza in Politia ieseana agita apele in justitie! Sefii IPJ Iasi trebuie sa caute bani pentru a acoperi grozavia!

Felix Adelin Cilibiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Inspectoratul Judetean de Politie Iasi a fost obligat sa-i plateasca daune morale unui adolescent care a fost umilit de un golan in uniforma • La finalul saptamanii trecute, Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea unui agent de politie din Iasi la un an de inchisoare pentru purtare abuziva • De asemenea, victima trebuie sa primeasca daune morale din bugetul institutiei • In prima instanta, politistul fusese achitat • Curtea de Apel a anulat decizia Judecatoriei, considerand-o gresita Sentinta surprinza la Curtea de Apel Iasi, la finalul saptamanii trecute: un politist care fusese achitat in prima instanta de magistratii de la Judecatoria Iasi a fost condamnat la un an d ...