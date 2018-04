Scandalul Cambridge Analytica. CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg da explicatii in fata Congresului SUA

"Este clar acum că nu am făcut suficient pentru a împiedica folosirea acestor date. Acest lucru se aplică pentru fake news şi pentru ingerinţa în alegeri. Nu am privit o imagine mai largă a responsabilităţii noastre. Aceasta a fost o mare greşeală. A fost greşeala mea şi îmi pare rău. Eu am înfiinţat Facebook, eu îl conduc şi eu sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă pe această platformă", a spus Zuckerberg.

"Vrem să oferim un serviciu gratuit. Utilizatorii platformei au control asupra experienței lor de anunțuri și pot dezactiva informațiile terților", a spus CEO-ul Facebook.

CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, explică în fața Congresului SUA problemele în legătură cu scandalul exploatării datelor personale ale utilizatorilor rețelei de socializare de către societatea Cambridge Analytica, informează Antena3.ro Zuckerberg le-a spus membrilor Congresului că îi pare rău și că este vina lui. El a declarat că societatea nu și-a protejat utilizatorii și intimitatea.Principalele declarații ale lui Mark Zuckerberg:- Senatorul Ted Cruz, un republican din Texas, i-a pus o întrebare lui Mark Zuckerberg pentru a afla dacă Facebook are vreo înclinație politică.Zuckerberg a spus că obiectivul Facebook nu este de a se angaja în discursul politic, însă Cruz a continuat, citând câteva exemple, în care Facebook a blocat mai multe conturi ale utilizatorilor, deoarece conținutul și marca lor erau "nesigure pentru comunitate".CEO-ul Facebook a spus că încearcă să se asigure că Facebook nu are nicio înclinație politică în munca pe care o face.Facebook investighează fiecare aplicaţie cu care colaborează- ”Pentru a ne asigura că nici un alt dezvoltator de aplicaţii foloseşte date în mod impropriu, investigăm fiecare aplicaţie. Pentru a preveni dezvoltarea acestei situaţii, ne asigurăm că nu pot accesa în prezent la fel de multă informaţie. Vestea bună este că am făcut deja schimbări majore pe platforma noastră în 2014, care ar fi putut preveni această situaţie cu Cambridge Analytica să se întâmple din nou astăzi", spune Zuckerberg.Măsurile pe care Zuckerberg le va lua pentru a preveni repetarea unor greşeli similare- "Mai întâi, înţelegem exact ce a făcut Cambridge Analytica şi vom informa toate persoanele care au fost afectate. Ce ştim acum este că Cambridge Analytica a accesat abuziv informaţii, cumpărându-le. Când am contactat Cambridge Analytica iniţial, reprezentanţii companiei ne-au spus că au şters datele. Acum o lună, am auzit noi informaţii potrivit cărora această promisiune a fost falsă. În prezent lucrăm cu guverne din SUA, Regatul Unit şi din jurul lumii pentru a realiza un audit complet a ceea ce am făcut şi pentru a ne asigura vă vor şterge orice date deţin încă”, a spus CEO-ul Facebook.Un senator îl critică pe Zuckerberg și spune că CEO-ul Facebook nu este la primul episod când își cere scuze- Senatorul Ron Wyden îl critică pe Mark Zuckerberg și spune că a auzit multe scuze de-a lungul anilor din partea CEO-ului Facebook."Am mai văzut atâtea scuze și înainte. Primele scuze au fost în 2006, după scandalul în care Facebook și-a surprins utilizatorii cu lansarea News Feed, pe care mulți îl credeau că ar fi un instrument pentru urmărit. A doua oară, în noiembrie 2007, a venit după episodul cu Beacon. Al treilea a fost în decembrie 2011 după ce a avut loc o înțelegere între Facebook și Comisia Federală pentru Comerț cu privire la încălcarea drepturilor de confidențialitate", i-a spus senatorul Wyden lui Zuckerberg.Zuckerberg, despre legislația privind anunțurile politice- În timpul audierii, Zuckerberg și-a reafirmat sprijinul față de actul privind anunțurile cinsite ale Senatului, legislație care ar dezvălui anunțuri politice.Această legislație bipartizană ar impune noi cerințe de publicare a anunțurilor politice în efortul de a combate orice tip de amestec electoral.Zuckerberg a adăugat că Facebook beneficiază de o opțiune în care utilizatorii pot vedea ce înclinații politice au.Angajații Facebook lucrau cu Cambridge Analytica?- Maria Cantwell, senator democrat de la Washington, l-a chestionat astăzi CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, în legătură cu relațiile angajaților săi cu Cambridge Analytica, o firmă de date politice cu legături cu campania președintelui Donald Trump.Întrebat dacă angajații Facebook au fost implicați în Cambridge Analytica în timpul campaniei prezidențiale din 2016, Zuckerberg a spus că nu știa, deși ei au cerut ajutor."Cu toate acestea, știu că am ajutat în campania lui Trump, în general în ceea ce privește vânzările, dar în același mod în care îl ajutăm cu toate celelalte campanii", a spus el.Echipa lui Robert Muller a audiat personalul Facebook- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a confirmat că echipa specială a lui Robert Mueller a audiat personalul Facebook în privința amestecului Rusiei în alegerile din 2016.Zuckerberg a spus că angajații săi au vorbit cu echipa lui Mueller, dar el nu a fost personal citat."Vreau să clarific, nu sunt sigur că avem citații. Știu doarcă lucrăm cu ei", a spus Zuckerberg.Cei mai mari competitori ai Facebook- Întrebat care sunt cei mai mari competitori ai Facebook, Mark Zuckerberg a declarat că sunt mai multe categorii în care se pot găsi competitorii. Însă principali sunt Google și Apple.Acțiunile Facebook au crescut de când audierea lui Zuckerberg a început- Acțiunile Facebook, care au crescut cu aproximativ 2% la începutul audierii, au crescut și mai mult, deoarece Zuckerberg a răspuns la întrebările din partea senatorilor.Stocul a crescut cu aproape 5%, un semn că investitorii păreau impresionați de răspunsurile lui Zuckerberg.Unul dintre cele mai mari regrete ale lui Zuckerberg- Dianne Feinstein l-a întrebat pe Mark Zuckerberg ce va face Facebook pentru a împiedica străinii să se implice în alegerile din SUA. CEO-ul Facebook a declarat că acest punct se află printre obiectivele sale și regretă incidentul din 2016."Aceasta este una dintre prioritățile mele principale și încerc să o fac cât mai bine. Unul dintre regretele mele cele mai mari este că am indentificat târziu operațiunile rusești din 2016.”, a spus Zuckerberg.- Senatorul Bill Nelson a întrebat dacă Facebook intenționează să-i forțeze pe utilizatorii Facebook să plătească pentru a bloca reclamele nedorite. Zuckerberg a apărat Facebook și a spus cp vrea să ofere un serviciu gratuit.Sursa: Antena3.ro