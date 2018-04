Scandalul Cambridge Analytica: Cercetatorul Aleksandr Kogan a colectat mesajele personale ale utilizatorilor Facebook – The Guardian

Cercetătorul Aleksandr Kogan a colectat mesajele personale trimise şi primite de utilizatorii Facebook care au instalat aplicaţia „This Is Your Digital Life”, cea care a transmis informaţiile personale a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook către firma de consultanţă Cambridge Analytica. Informaţia apare după ce Facebook a recunoscut că „este posibil” să fi transmis mesajele personale ale unor utilizatori către Cambridge Analytica fără permisiunea lor, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Facebook a recunoscut transferul de date în cadrul avertizărilor sale către utilizatorii care au instalat aplicaţia. Compania le-a transmis utilizatorilor că „un număr mic de persoane dintre cele care au instalat aplicaţia This Is Your Digital Life au permis accesul la profilul personal, postări şi mesaje”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Comunicatul pare să confirme informaţiile denunţătorului Cambridge Analytica, Christopher Wylie, care a declarat că a văzut un tabel redactat de Kogan care includea mesaje private. Nu se ştie deocamdată dacă mesajele au fost folosite pentru a se construi reclame orientate. Kogan a refuzat să comenteze informaţiile, făcând referire la un interviu acordat New York Times în care el preciza că aplicaţia a colectat informaţii „de la două mii de persoane” şi că datele erau „sensibile aşa că am încercat să avem grijă privind cine ar putea avea acces la ele”. Kogan a declarat pentru New York Times că el a obţinut mesaje doar de la persoanele care au instalat aplicaţia, nu şi de la cei din lista lor de prieteni şi că nicio informaţie nu a fost distri ...