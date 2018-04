Scandalul Cambridge Analytica. Peste 110.000 de romani, afectati de furtul de date. Cum afli daca te numeri printre cei vizati

Datele a peste 110.000 de utilizatori Facebook din România ar fi fost accesate ilegal de compania de consultanţă Cambridge Analytica, scrie Digi 24.



Începând de luni, cei 2,2 miliarde de utilizatori Facebook au început să primească o notificare cu titlul „Protecting Your Information” (n.r. Vrem să-ți protejăm informațiile). Include un link unde poți vedea ce aplicații folosești și ce informații le-ai oferit. Link-ul poate fi accesat AICI.



Un tool separat, care poate fi accesat AICI, îți permite să verifici manual dacă tu sau unul dintre prietenii tăi ați făcut testul „This Is Your Digital Life” (n.r. „Aceasta este viața ta digitală”) - aplicație prin care Cambridge Analytica a colectat datele a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook.

Mark Zuckerberg, cofondator şi director general al Facebook, a declarat că „a fost o greşeală imensă”. El urmează să apară în faţa Comisiilor Judiciară şi de Comerţ ale Senatului, azi, iar pe 11 aprilie, în faţa House Energy and Commerce Committee, unde va răspunde întrebărilor privind acest scandal şi asupra planurilor Facebook de a rezolva problema.Sursă: Digi 24