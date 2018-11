Scandalul continua: dupa o bataie la o nunta, lui Niculae Badalau i se va verifica autenticitatea tezei de doctorat

Preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Giurgiu, Marin Anton, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că e un lucru bun că judeţul Giurgiu are un ministru, dar va face o sesizare să vadă dacă lucrarea de doctorat a ministrului Economiei, Niculae Bădălău, este conformă cu legalitatea, informează Agerpres.

Marin Anton este în proces cu Niculae Bădălău după ce acesta din urmă i-ar fi dat în urmă cu câteva luni de zile un pumn în timp ce se aflau ca invitaţi la o nuntă.

"Bădălău e subiectul zilei: ministru în Guvernul României. E un lucru bun că Giurgiu are un ministru, că e un ministru giurgiuvean. Mi-am dorit să avem un ministru de la Giurgiu, îl felicit pentru că s-a pus pe sine, acum aştept şi realizări, am şi ce critica de acum încolo. (...) Cu mare surprindere aseară am aflat că are trei facultăţi, trei diplome, este şi doctor, doctor făcut la Târgovişte, la domnul Ţuţuianu. O să facem o sesizare în sensul acesta să vedem dacă lucrarea este conformă cu legalitatea, o să cerem o verificare asupra autenticităţii acestei lucrări de doctorat. (...) Nici prin cap nu mi-a trecut că domnul Bădălău are atâta tupeu să fie şi doctor. Să fii doctor înseamnă să ştii foarte multe în domeniul respectiv", a afirmat Marin Anton.

Citește și: ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Două femei și un copil de 3 ani au fost UCIȘI, într-un accident rutier: Un DN e BLOCAT, o altă femeie e în stare gravă, șoferul a FUGIT

El a adăugat că în spaţiul public a apărut faptul că s-ar fi împăcat cu Bădălău, dar susţine că nu s-a împăcat cu acesta şi prietenie între ei "nu va fi niciodată".