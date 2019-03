Scandalul corvetelor este departe de se fi incheiat: sunt suspiciuni de șpaga

Chiar daca pe procedura operatiunea este suspendata, iar juridica este blocata de MApN, personajele din dedesubturile acestei afaceri isi continua jocurile oculte, informează ziuanews.ro.

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a dat de înțeles, in urma cu doua zile, intr-un interviu că Naval Group, in asociere cu Santierul Naval Constanta (SNC) - controlat de Gheorghe Bosinceanu - ar fi câștigat licitația privind achiziționarea celor patru corvete.

Într-un interviu pentru Defense România, Leș a vorbit despre decizia ce urmează să fie luată de către procurorii militari în ceea ce privește deschiderea unui dosar penal în acest caz.

"A fost o procedură care s-a derulat anul trecut. S-a finalizat, dar cu câteva aspecte pe care aș vrea să le precizez, de exemplu o sesizare a secretatului de stat de la Departamentul pentru Armamente, pentru anumite chestiuni cu iz penal, cu o contestare în contencios administrativ a HG care reglementa întreaga procedură, motiv pentru care nu am reuşit să luăm o decizie până acum pe aceste corvete, pentru că-ți puneai întrebarea logic: dacă apare ceva penal și, doi, dacă o instanță de judecată vine și-ți anulează Hotărârea de Guvern care reglementează tocmai procedura în sine." Ministrul Apărării speră ca licitația să fie doar "suspendată", chiar dacă procurorul militar poate ține dosarul corvetelor chiar și trei ani. "În funcție de decizia care se va lua la Departamentul pentru Armament, să vină cu o propunere de decizie cât mai repede”.

Grav este in aceasta situatie ca asupra lui Naval Group (una din firmele participante la licitatia din Romania, alaturi de Damen Schelde Naval Shipbuilding BV și Fincantieri SpA) si planeaza suspicinea de coruptie. Mai precis, "distribuirea" unor "comisioane" catre conducerea de stat a Malayesiei intr-o afacere legata de doua submarine Scorpene.

Adica, suspiciuni rezonabile de șpagă. Si in urma acestei mite la nivel de stat a rezultat un omor, din cate investigheaza procurorii, victima fiind "inlaturata" pentru ca si-a cerut partea sa din comision. Ancheta a ajuns sa fie una internationala dupa ce un ziarist de la Liberation (Franta) a facut acuzatii de omor deosebit de grav, cu conexiuni solide la Naval Group, devoalând acte de mare coruptie.

De precizat este că MapN a fost cel care a sesizat organele de ancheta in privinta unor suspiciuni de nereguli in derularea licitatiei corvetelor multirol.

In august 2017, un consilier al fostului premier al Malayeziei, Najib Razak, a fost pus sub acuzare de autoritatile franceze in dosarul privind livrarea a doua submarine Scorpene.

Acuzatul, Razak Baginda, a negat orice legatura cu vreo actiune de coruptie in privinta tranzactiei intre ministerul Apararii din Malayesia si firma Naval Group (fosta DCN Shipyard). In iunie 2002, guvernul Malayesiei semneaza un contract de un miliard de euro cu firma Armaris (care intre timp a devenit DCNS, iar mai apoi Naval) and si santierul spaniol Izar (acum denumit Navantia) pentru livrarea de doua submarine performante SSK Scorpenes.

Comisioanale in acest caz se ridica la suma de 114 de milioane de euro, dupa cum a dezvaluit presa si mai apoi si in rechizitoriul procurorilor. In ancheta apare si faptul ca o femeie, translator in afacere pentru parti, Altantuya Shaariibuu, a fost rapita printr-o actiune de tip mafiot si gasita mai apoi asasinata. Se pare ca aceasta ar fi fost omorata, la ordinul lui Abdul Razak Baginda, dupa ce si-a cerut "partea" la unele comisioane, in valoare de 500.000 de euro. La fel de ciudat este ca in acest caz de lunga durata, unul dintre avocatii Naval Group, Olivier Metzner, se sinucide in conditii deosebit de suspecte in martie 2013.

La sfârşitul anului trecut, Liviu Dragnea a acuzat că în presa din Franţa au apărut articole referitoare la România al căror scop ar fi acela de a "pune presiune pe Ministerul Apărării" pentru ca acesta să aloce unei companii franceze contractul pentru construirea corvetelor. Tot atunci, Traian Băsescu l-a acuzat pe Dragnea ca trucheaza licitatia pentru interesele olandezilor, cand, de fapt, afacerea ar trebui sa fie data francezilor. Între timp, Naval Group, care se recomanda cu o reclama exagerata ca fiind lider european în construcția de nave militare, și Șantierul Naval Constanța anunțau ca s-au asociat și că propun corvetele din clasa Gowind 2500 pentru dotarea Forţelor Navale Române.

Mai exista o problema, anume Centrul de Mentenanță stipulat în proiect ca fiind obligatoriu autohton. Dacă grupul olandez Damen, singurul deținător de șantier unde statul este majoritar, nu va câștiga licitația, obligația autohtonă nu poate fi aplicată. Din acest punct de vedere, Gheorghe Bosinceanu trage sforile ca si asocierea lui detine Santierul Naval Constanta, care poate asigura mentenanta, numai ca statul roman nu are majoritate in SNC, ca urmare ar dori ca aceasta clauza sa pice, motivand ca "autohton" poate fi si faptul ca "Șantierul Naval Constanța este unul dintre cele mai mari șantiere de construcții, reparații si conversii de nave din Europa, ocupând o suprafață de aproximativ 800.000 mp", fiind "ca si romanesc".

Gheorghe Bosinceanu a trecut si pe la PSD, de unde a demisionat cu scandal. Banii i-a facut de cele mai multe ori din afaceri cu statul. Din momentul privatizării până în prezent, Șantierul Naval Constanța a raportat, în total, pierderi de peste 100 de milioane lei.