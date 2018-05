Scandalul din organizatia PMP Eforie, departe de a se fi terminat! Consilierul local Negrici, exclus din partid, ameninta cu plangeri penale! (galerie foto+documente)

Consilierul local PMP Constantin Negrici rămâne fără sprijin politic

A atacat decizia la Comisia de Arbitraj şi Integritate şi va face plângere pentru abuz în serviciu

La sfârşitul lunii trecute vă relatam pe larg scandalul declanşat în organizaţia Eforie a Partidului Mişcarea Populară, după ce Biroul Politic Local a fost „dictat“ direct de la judeţ. Preşedintele interimar al organizaţiei Eforie,, mărturisea că nu reuşeşte să comunice cu preşedintele organizaţiei judeţene,, şi a caracterizat relaţia cu acesta drept tensionată.„Acum câteva luni ni s-a cerut să nu votăm un proiect iniţiat de primarul PNL de la Eforie, deoarece preşedintele Palaz era nemulţumit că liberalii nu-i votează proiectele de hotărâre iniţiate la nivelul Consiliului Judeţean. Voalat, ni s-a transmis că, dacă nu respectăm disciplina de partid, se are în vedere schimbarea noastră din Consiliul Local. Chiar şi colegii consilieri de la PSD ne-au informat că se pregătesc schimbări la PMP Eforie. Iar preşedintele Palaz nu răspunde nici la mesaje, nici la telefon. Alte organizaţii nu au fost chemate cu mapa de proiecte de Consiliu la partid, la judeţ“, spunea Doina Abdula în luna aprilie.La mai bine de o lună de atunci, la nivelul organizaţiei PMP Eforie nu s-a reuşit armonizarea între membrii fondatori ai PMP şi nou-veniţii. Motiv pentru care de la judeţ a fost stabilită noua componenţă a Consiliului Executiv Local Eforie. Acest lucru a provocat rumoare în rândul vechilor membri ai PMP de la Eforie, care nu sunt de acord cu astfel de practici.La rândul său, preşedintele organizaţiei judeţene a PMP Constanţa, Claudiu Palaz, a precizat că a avut suficientă răbdare ca membrii de la Eforie să se întâlnească şi să-i integreze în organizaţie pe nou-veniţi. Lucru care nu s-a întâmplat. „Am aşteptat mai bine de o lună să se organizeze. Dar nu au făcut acest lucru. Şi a trebuit să intervenim de la judeţ. Oricum, toate adeziunile sunt validate la judeţ, aşa este procedura. La Eforie este o situaţie pur politică, iar cei de acolo trebuie să înţeleagă că strategia de partid este peste cea locală. Nu ne-am cumpărat partid la Eforie! Nimeni nu e de neînlocuit“, a declarat Palaz.Cu toate că şeful PMP Constanţa a adăugat că nu a cerut celor doi consilieri locali să voteze alături de PSD sau împotriva PNL şi că nu intenţionează să schimbe consilierii locali de la Eforie, dar nici nu acceptă şantajul în partid, la data de 4 mai 2018, vicepreşedintele PMP Eforie, venită în partid la jumătatea lunii martie a acestui an, după ce organizaţia din Eforie a Partidului România Unită a decis să se alăture Partidului Mişcarea Populară, împreună cu secretarul general al organizaţiei Eforie,(fost candidat independent la Primăria Eforie), au înaintat către Biroul Politic Judeţean o propunere de retragere a sprijinului politic şi de excludere din partid a consilierului local(propunerea de excludere poate fi vizualizată în secţiunea „Documente“).Negrici este acuzat că a încălcat dispoziţiile 22 (2) lit. a şi b din statutul partidului. În aceeaşi propunere se menţionează că reprezentanţii Consiliului Local Eforie, inclusiv consilierii locali PMP, fac obiectul unui dosar penal privind implicarea lor în SC Efo Urban pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu (vezi plângerea în secţiunea „Documente“).Faţă de cele prezentate, pe data de 9 mai 2018, Comitetul Executiv Judeţean al Partidului Mişcarea Populară a hotărât în unanimitate validarea propunerii înaintate de CEL Eforie de excludere a consilierului local Constantin Negrici şi retragere a sprijinului politic. Negrici avea la dispoziţie de la acea dată cinci zile să conteste sancţiunea la Comisia de Arbitraj şi Integritate de pe plan judeţean (decizia Comitetului Executiv Judeţean al PMP poarte fi consultată în secţiunea „Documente“).Consilierul local Constantin Negrici, rămas fără sprijin politic şi exclus din PMP Eforie, s-a adresat în scris, pe 11 mai 2018, Comisiei Judeţene de Arbitraj (vezi secţiunea „Documente“). Negrici spune că „orice discuţie privind excluderea sa presupunea şi o convocare a sa“ şi pe această cale contestă decizia privind încălcarea statului partidului, pe care o consideră ilegală.„Contest informarea dvs. că am săvârşit fapte ilegale în calitate de membru de partid şi în calitate de consilier al CL Eforie“, mai spune Negrici. Acesta mai sesizează că adresa de excludere ar fi trebuit să fie semnată şi de preşedintele organizaţiei Eforie în baza procesului-verbal al şedinţei organizaţiei.În final, fostul consilier susţine că îşi rezervă dreptul de a rezolva această problemă în instanţă. De altfel, surse din cadrul PMP Constanţa ne-au precizat faptul că Negrici intenţionează să facă o plângere penală celor două doamne care au semnat propunerea de retragere a sprijinului său politic. Este vorba despre Lucia Sărăcilă - vicepreşedinte şi Elena Cornelia Corşate - secretar general al PMP Eforie.Facem menţiunea că preşedintele interimar al PMP Eforie, Doina Abdula, aşteaptă de la preşedintele partidului,, o mediere între organizaţia Eforie şi conducerea organizaţiei judeţene a PMP Constanţa.Vom reveni.