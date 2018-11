SCANDALUL din PNL capata noi dimensiuni: 'Toți liberalii știu ce semneaza. El, nefiind acum in țara, nu iși aduce aminte'

Deputata PNL, Angelica Fădor, a declarat, marți, că parlamentarii liberali semnează proiectele de lege și interpelările în cunoștință de cauză și că Pavel Popescu, nefiind acum în țară, „nu își mai aduce aminte despre ce este vorba” privind interpelarea despre spotul „Copiii referendumului”.

„Sunt ferm convinsă că toți parlamentarii ai PNL știu foarte bine de fiecare dată ce semnează și își asumă responsabilitatea pentru toate inițiativele pe care le semnează și cel mai probabil este și cazul colegului meu Pavel Popescu, dar care, nefiind acum în țară, probabil că nu își aduce aminte foarte bine despre ce este vorba”, a afirmat Angelica Fădor, marți în Parlament.

Liberalul a susținut că prin interpelarea adresată Autorității pentru protecția copilului a intenționat să afle dacă părinții copiilor care apar în spotul publicitar antireferendum și-au dat acordul în acest sens.

„Nu am semnat împotriva unui clip, ci efectiv este vorba despre apărarea dreptului copilului, iar acea interpelare a fost adresată Direcției Generale de Protecție a Copilului prin care întrebam dacă există acordul părinților cu privire la înregistrarea acelui clip.Părinții ar fi trebuit teoretic să își dea acceptul, să existe un aviz psihologic, iar ceea ce am făcut noi a fost o sesizare îndreptățită pentru a apăra drepturile copiilor. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiilor ar fi trebuit doar să ne răspundă foarte clar dacă există sau nu acceptul părinților, în niciun caz să facă aceste sesizări. Încă nu am primit răspunsul acestei interpelări, îl așteptăm cu interes”, a adăugat Fădor.

15 parlamentari au adresat o interpelare prin care președintele Autorității pentru Protecția Copilului este întrebat dacă minorii care au participat la spotul ”Copiii referendumului” au acceptul părinților. În antetul întrebării cu Nr. 5759A/10.10.2018 apare „Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal.

Robert Tiderle, fondatorul agenţiei Papaya Advertising, a fost audiat marți, la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Semnatarii sunt: zece de la PNL - Cupșa Ioan, Mihalescul Dumitru, Popescu Pavel, Fădor Angelica, Cherecheș Florica, Ardelean Ben-Oni, Sighiartău Robert-Ionatan, Gheorghe Andrei Daniel, Ioniță Antoneta, Neagu Nicolae; trei sunt de la PSD - Jivan Luminița-Maria, Titus Corlățean, Gabriel-Beniamin Leș; unul de la ALDE - Cătăniciu Steluța-Gustica și unul de la Minorități - Groșaru Andi-Gabriel.

Obiectul întrebării: „Copiii folosiți în spotul video Papaya Advertising au acceptul părinților pentru a filma în acest videoclip și dacă s-a respectat interesul superior al copiilor?”, iar întrebarea îi este adresată președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman.

Demersul vine după ce s-a lansat în spațiul public un spot în care sunt prezenți mai mulți copiii cu vârsta sunt 18 ani, care îndeamnă la boicotarea referendumului pentru redefinirea familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Spotul este intitulat ”Copiii referendumului”, iar mesajul este ”Pentru ca răul să nu se întâmple, e suficient ca oamenii buni să stea acasă”.

La începutul lunii octombrie, vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosgasnian, cerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie să înceapă o anchetă în cazul clipului, în care au fost folosiţi copii, şi care îndemna la boicotarea referendumului pentru redefinirea familiei. Mai mult, deputatul cataloga clipul drept o înscenare "cu iz satanic".

Mesajul clipului era transmis după imagini care reproduceau scene din "Povestea Slujitoarei", un serial despre o distopie în care femeile fertile sunt folosite pentru reproducere, fiind considerate un bun al societăţii, fără drept de a alege asupra propriei vieţi.

În imagini, nişte copii crescuţi într-o astfel de societate sunt puşi să recapituleze ce anume se sărbătoreşte pe 6 şi 7 octombrie, data la care a avut loc referendumul. Apoi, aceştia asistau la arderea pe rug a unei femei, pe un câmp ce semăna cu zona Palatului Parlamentului. Spotul se încheia cu mesajul "Depinde de noi ce viitor le pregătim. Dacă vă pasă, staţi acasă", #boicot.

