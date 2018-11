Scandalul dintre Clejani si Codin Maticiuc continua. Atac la barbatia acestuia. “Este primul om pe care il bat“

Familia Clejanilor continua amenintarile la adresa lui Codin Maticiuc, dupa ce acesta a afirmat recent, ca Margherita a exagerat cu operatiile estetice si ca in loc sa arate mai bine, e din ce in ce mai rau. Ionita de la Clejani a rabufnit, in direct la tv.

„Ai grija, mai Codine, sa nu cada un pom pe tine”, a spus artista la tv. „Familia este mai presus de orice. E normal ca noi sa ne aparam copiii atunci cand sunt atacati. Vorbesti de ei, te iei de noi. A fost un mesaj ca sa se inteleaga pozitia noastra”, a continuat Ionita de la Clejani.

Viorica de la Clejani a explicat apoi scandalul care a izbucnit de la afirmatia lui Codin Maticiuc. „Am cantat duminica la o petrecere si l-a ferit Dumnezeu si Maicuta Domnului, l-a aparat. I-am spus ca este un dop, un gras mic cu un penis mic. Daca-l prind eu il bat. Este primul om pe care-l bat. Ai scapat duminica, ca eu nu te-am vazut. Toata lumea mi-a spus ca esti acolo, dar eu nu te-am recunoscut. Toata lumea se uita la mine, pe tine cine sa te vada?”, a spus Viorica de la Clejani in platoul emisiunii „Rai Da Buni”.

Viroica de la Clejani a declarat pentru Antena Stars ca fiica ei nu are prea multe operatii estetice si ca este important sa fie sanatoasa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.