Scandalul generat de Horia Sabo bubuie dupa ce i-a facut "retardati" si "muritori de foame" pe cei de la Poli! Adrian Ambrosie: "A jignit un oras intreg!"

Situatia la clubul din Copou este cu adevarat exploziva! Interviul cu fostul director economic al clubului Politehnica Iasi a inflamat atmosfera la maximum, iar reactia violenta a asociatului Horia Sabo a avut darul de a agita si mai mult spiritele. Acuzat ca nu a adus niciun ban la club si ca a trait in cele aproape sase luni de la semnarea contractului "secret" de asociere din banii clubului, produsi de jucatori prin calificarea in play-off in stagiunea trecuta, Horia Sabo a reactionat dur, duminica, afirmand ca "daca nu veneam eu, erau cu totii muritori de foame. Cu Stoican, cu Ambrosie, cu Cristea, cu totii!". In plus, Sabo le-a transmis tuturor celor care au de gand sa-l contrazica, sa o faca cu cifre ...