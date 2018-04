Scandalul Ierusalim - o capcana in care Iohannis si-a prins deja gatul

Klaus Ionannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intentionat sau nu, Liviu Dragnea – si mai mult ca sigur consultantii sai israelieni – i-au plasat o capcana uriasa lui Klaus Iohannis prin scandalul mutarii ambasadei la Ierusalim. Una care a functionat, pentru ca l-a obligat pe presedintele roman sa puna capat jocului duplicitar de pina acum, in plan extern, si sa se plaseze in mod ferm de o anume parte, sigur nu cea americana. O ”demascare” ale carei consecinte pot deveni imprevizibile in viitor si cu posibila bataie la alegerile de anul viitor. Sa o luam metodic. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat ieri ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentr ...