Scandalul oilor in PSD Iasi! Seful partidului ii promite o surpriza primarului razvratit. Se anunta lupte grele dupa Paste

Maricel Popa si Mihai Mihalache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Scandalul in interiorul PSD Iasi este intretinut de reactia sefului de partid • Maricel Popa a declarat razboi primarului din Schitu Duca • Ii cere in instanta daune constand intr-o turma de oi • "O sa-l dau in judecata pentru aceste afirmatii. Trebuie sa dovedeasca afirmatiile. Ii voi cere daune 500 de oi", a spus Popa • In replica, primarul a cerut daune mult mai mari, in cazul in care judecatorii ii vor da dreptate • Totul a plecat de la o taiere suspecta de copaci din comuna condusa de primarul Mihai Mihalache In interiorul filialei iesene a Partidului Social-Democrat (PSD) apele nu s-au linistit. Presedintele partidului, Maricel Popa, av ...