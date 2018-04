Scandalul privind mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, in presa internaționala. Cum relateaza The New York Times acest subiect

Guvernul României a susținut mutarea ambasadei sale din Israel la Ierusalim, atrăgându-și un avertisment din partea președintelui – care are ultimul cuvânt de spus – cum că măsura poate viola legislația internațională, scrie The New York Times.

România ar fi printre primele țări care-și mută ambasada, după SUA, după ce președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului în decembrie, fapt care i-a înfuriat pe aliații arabi ai Washingtonului și i-a șocat pe palestinieni, care vor ca partea estică a orașului să fie viitoarea lor capitală.

„Guvernul a adoptat ieri un memorandum prin care a decis să înceapă procedura de mutare efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim”, a declarat joi noapte liderul social-democrat și președintele camerei inferioare Liviu Dragnea la postul de televiziune Antena 3.

Dragnea menține un control strict asupra partidului său și este considerat a se afla de facto la conducerea guvernului.

Premierul Viorica Dăncilă a confirmat vineri că memorandumul a fost aprobat, dar a declarat că conținutul lui este confidențial și nu poate fi făcut public deocamdată.

„Un memorandum a fost aprobat la ședința guvernului”, le-a spus Dăncilă reporterilor. „Vom avea discuții după aceea.”

Conform legislației românești, ultimul cuvânt de spus în privința mutării îl are președintele de centru Klaus Iohannis, care a declarat că nu a fost consultat.

Într-un comunicat, președintele Iohannis a îndemnat guvernul să dea dovadă de „responsabilitate și discernământ în privința deciziilor majore de politică externă, care au efecte strategice, inclusiv asupra securității naționale”.

„Președintele dorește să reamintească de existența unei serii de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU […] care cer, între altele, ca statele membre ONU să se abțină de la a-și înființa misiuni diplomatice la Ierusalim.”

„În consecință, mutarea ambasadei României ar constitui violarea legislației internaționale în materie”, a declarat Iohannis.

Ministerul de externe a precizat că memorandumul nu este decât începutul unui amplu proces de consultare și că încearcă să identifice cel mai bun mod în care România se poate poziționa. Acesta a adăugat că poziția României cu privire la dosarul israeliano-palestinian „a fost în mod tradițional una echilibrată, incluzând […] recunoașterea bilaterală a statului palestinian.”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că „cel puțin o jumătate de duzină” de țări iau în calcul să-și mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Ambasada SUA ar trebui să fie mutată pe 14 mai.

„Gestul nostru are o imensă valoare simbolică […] pentru Israel, un stat cu o influență incredibil de mare în lume și cu care noi avem o relație specială de foarte mulți ani”, a declarat Dragnea.

„Mutarea ambasadei la Ierusalim poate avea, și cred că va aduce, beneficii pe termen mediu și lung pentru România, iar noi trebuie să ne folosim de această enormă șansă și oportunitate.”