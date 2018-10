Scandalul Sanador. Asistentele de la operatia copilului care a murit dupa interventia chirurgicala de hernie, audiate

La cateva zile dupa ce a fost fotografiata purtant o rochie care inca avea eticheta pe ea, Meghan Markle, sotia printului Harry, a intrat, din nou, in atentia presei din cauza unei tinute.

Curtea Suprema a Pakistanului a achitat-o in apel pe Asia Bibi, crestina ce fusese condamnata la moarte pentru blasfemie in 2010 si al carei caz a suscitat indignarea pe plan international si violente in aceasta tara, potrivit unui verdict dat miercuri.