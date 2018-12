Scandaluri rasunatoare de pe insula sexului! Acuzatii naucitoare: ispitele sunt escorte, concurentii - sclavi

Au fost atat de multe controverse in jurul emisiunii ”Insula iubirii”, incat aceasta ar putea lejer sa-si schimbe numele in ”Insula scandalurilor”.

Vin pe insula sa-si demonstreze fidelitatea, insa ajung inevitabil sa cada prada ispitei. Si automat se ajunge la scandal. Unele dintre scandaluri au depasit insa limita scenariului propus de cei care realizeaza ”Insula iubirii” si s-a ajuns inclusiv la plangeri penale. Iata cateva dintre cele mai rasunatoare scandaluri de pe asa-zisa insula a iubirii:

- In vara acestui an, trei fosti concurenti de la ”Insula iubirii” au depus plangeri penale impotriva producatorilor emisiunii. Liviu Gherman, Bianca Alexandra Hinceanu si Pollak Bohus au acuzat producatorii de lipsire de libertate, sclavie, proxenetism, violarea vietii private si fals in inscrisuri. Procurorii au clasat insa dosarul.

- In septembrie 2018 a mai explodat un scandal. Presa a scris ca una dintre ispitele de pe insula ar fi escorta si ca isi vinde trupul pentru 300 euro pe ora. Adica de lux! Femeia ar ”actiona” in Italia, mai precis in Bari si Napoli. Identitatea ispitei nu a fost facuta publica.

- Anul trecut, o concurenta de la sezonul 2 a dezvaluit presei ca a fost jignita de producatoare si ca s-a simtit precum ar fi niste cobai intr-un experiment. ”Noi, concurentii, suntem pusi intr-o lumina proasta, in timp ce ispitele care fac prostitutie si videochat sunt puse intr-o lumina buna”, a spus Bianca, una dintre semnatarele plangerii penale de mai sus. Aceasta a mai spus ca iubitul ei a stat 5 ore izolat, intr-o camera, singur, ca a slabit 12 kilograme si ca banuieste ca a fost si drogata.

- Anul trecut, concurenta DeeDee a fost filmata in timp ce consuma alcool in timpul unei petreceri, dupa care s-a intors la resort si a vomitat in baie. A doua zi, ei i-a fost adus un ATV cu care a mers in viteza si s-a rasturnat, rupandu-si piciorul. Cand a fost dusa la spital, s-a aflat ca tanara consuma fara stirea nimanui calmante puternice, care in combinatie cu alcoolul puteau sa-i provoace moartea.

