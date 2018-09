Scapa rapid de kilogramele in plus acumulate cu aceasta dieta simpla de toamna

Dieta toamna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vrei sa scapi de cateva kilograme pe care le-ai acumulat in aceasta vara? Poti incerca o dieta usoara si sanatoasa de toamna. Cu ajutorul acestei diete vei putea scapa de 4 kilograme in doar o saptamana. Ca in cazul oricarei diete, secretul il reprezinta alimentatia echilibrata. Nu trebuie sa faci foamea, astfel ca intre mesele principale trebuie sa iei cate o gustare. Si bea cat mai multe lichide, intrucat acestea te ajuta sa uiti de foame. Fa si exercitii regulat. Sa stii ca si mersul pe jos zi de zi te ajuta sa iti reintri in forma. Iata meniul complet: Prima zi Mic dejun: un bol cu branza de vaci degresata, o rosie, o felie de paine integrala Gustare: o piersica si un bol cu nuci Pranz: pui si leg ...