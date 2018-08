Scena demna de Vestul Salbatic: foc de arma tras asupra unui tren de pe ruta Timișoara-Reșița

Distribuie Tweet Facebook E-mail Cica un doctor avea o amanta si dupa vreo 6 luni de la ultima lor aventura vine tipa si ii spune: – Am pus-o, sunt insarcinata si nu mai pot sa fac nimic. – Asta e, ii raspunde doctorul, fa-l ca vedem no ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Carmen Simionescu si regizorul Bogdan Daragiu si-au spus adio dupa doi ani de relatie care urma sa se oficializeze. Si-au multumit elegant pe retelele de socializare, cu pareri de rau, dar in realitate ...

Un grav accident rutier a avut loc în această dimineață pe DN2A între Ovidiu și Constanța, în zona Elvilla. Din primele informații în accident au fost implicate un taxi și un microbuz. Potrivit ISU Dobrogea în urma impactului autoturismul taxi a fost c ...

Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara. Citește mai departe...

O echipa de biologi de la Societatea Ornitologica Romana a descoperit o noua specie de insecta in Romania.

Serena Williams şi Venus Williams vor da piept în turul 3 la US Open, ultimul turneu de tenis de Mare Şlem din acest an, ce se desfăşoară la arenele Flushing Meadows din New York, după victoriile obţinute miercuri în turul secund, conform Agerpres. Citește mai departe...