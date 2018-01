Scenariile posibile dupa demisia lui Tudose

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă o analiză, realizată de cotidianul Adevărul, pe tema crizei politice declanșate ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose din funcția de prim-ministru, dar și a posibilelor scenarii de rezolvare a acestei crize.

Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stănescu pentru a asigura interimatul la Palatul Victoria. Potrivit Constituţiei, preşedintele Klaus Iohannis are dreptul să-l refuze pe Paul Stănescu şi să numească un alt membru al Guvernului pe funcţia de premier interimar. Există şi un precedent, tot cu PSD. În 2015, după ce a demisionat, Victor Ponta l-a propus interimar pe Mircea Duşa, la acea vreme ministru al Apărării, însă Iohannis n-a fost de acord şi l-a numit pe Sorin Câmpeanu, ministrul Educaţiei. Potrivit Constituţiei, interimatul poate dura cel mult 45 de zile, însă conducerea PSD se va reuni marţi dimineaţă la ora 11.00 pentru a-i alege succesorul lui Tudose.

Ce va face Iohannis? În primul rând, PSD riscă să piardă guvernarea, căci e greu de crezut că preşedintele Klaus Iohannis va desemna şi a treia oară premierul propus de PSD. „Dacă şi acest guvern (condus de Mihai Tudose - n.r.) ar cădea, atunci va trebui să îmi pun întrebarea, la modul extrem de serios, dacă PSD-ul mai are capacitatea să guverneze“, spunea Iohannis la jumătatea lunii octombrie. În urmă cu câteva zile, şi Ludovic Orban, liderul PNL, partid apropiat de Iohannis, spunea: „Am convingerea că preşedintele Iohannis nu va mai nominaliza un premier de la PSD, ceea ce poate deschide drumul spre anticipate“. Până la anticipate, procedura este următoarea: Parlamentul trebuie să respingă de două ori premierul propus de şeful statului, care, potrivit Constituţiei, are libertate totală de a alege. Aceasta este marea frică a social-democraţilor: Iohannis să-i ignore şi să propune un premier neagreat de PSD. Această slăbiciune a fost exploatată şi de Mihai Tudose în şedinţa de ieri. Premierul le-a transmis clar baronilor locali că, dacă îi retrag sprijinul politic, vor pleca de la masa puterii, deci au câştigat degeaba alegerile. Pe de altă parte, liderul PSD Liviu Dragnea a încercat să liniştească partidul, spunând că Iohannis va propune tot un premier de la PSD, întrucât Opoziţia nu poate strânge o majoritate parlamentară. Mai există şi alt scenariu: Iohannis îl poate propune din nou pe Tudose, care ar putea aduna o majoritate, în condiţiile în care parlamentarii PSD nu sunt foarte doritori să ajungă la alegeri anticipate, deci să-şi rişte mandatele. În schimb, Iohannis, prin desemnarea unui premier ostil PSD, poate forţa alegerile anticipate, iar sondajele arată că partidul lui Dragnea este în picaj, deci ar avea şanse infime să mai ajungă la guvernare. (Mai multe detalii AICI) Hotnews:

Multi dintre cei nascuti dupa '89 in Tinutul Secuiesc vorbesc prost sau deloc romaneste dar statul maghiar investeste inclusiv in, atentie, subventionarea meditatiilor de limba romana. Maghiarii din Transilvania primesc indemnizatia de nastere platita de Budapesta cetatenilor din Ungaria. Statul maghiar a construit anul trecut cateva zeci de gradinite in Transilvania, finanteaza constructia unui spital la Oradea, aloca fonduri pentru proiecte in agricultura (1, 7milioane de euro) iar organizatiile maghiare au primit in acest an un buget generos de la Budapesta: peste 100 de milioane de euro, suma-record.

Pentru ca preocuparea guvernului Orban fata de soarta maghiarilor din Bazinul Carpatic sa fie cat mai bine cunoscuta, Budapesta investeste bani grei in presa: peste 4,6 milioane de euro, suma cu care preia practic presa de limba maghiara din Romania. Majoritatea celor care traiesc in Tinutul Secuiesc nu citesc presa romana, urmaresc televiziunile din Ungaria. In viata de zi cu zi Budapesta este tot mai prezenta. Inclusiv semnarea declaratiei comune a celor trei partide maghiare din Romania, in care cer intre altele autonomia teritoriala, s-ar fi facut cu medierea unui consilier al premerului Viktor Orban.

Presa din Ungaria a inceput sa scoata in evidenta caderea economica a judetelor maghiare. Publicatia Maszol observa ca Tinutul Secuiesc “se dezvolta intr-un ritm mult mai lent” fata de judetele de restul Transilvaniei, fiind depasit in zilele noastre de judete mai slab dezvoltate in trecut, cum este Alba. “După 2008 Ţinutul Secuiesc s-a dezvoltat într-o măsură mult mai mică faţă de alte judeţe. La prima vedere nu este vorba de un rezultat prost, dar totuşi prea modest faţă de alte judeţe transilvane”, mai noteaza presa maghiara. (Mai multe detalii AICI

