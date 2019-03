Scenariu desprins din filme! Un barbat a scapat ca prin minune dupa ce sageata care trebuia sa il omoare a intrat in telefon

sageata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un australian a primit a doua sansa la viata, asta dupa ce telefonul pe care il avea asupra sa l-a salvat. Intamplare desprinsa dintr-un scenariu de filme in Australia. Barbatul a suferit doar o mica rana dupa ce o sageata i-a intrat in telefon. Telefonul a oprit sageata care urma sa il loveasca. Totul s-a intamplat intr-o localitate din New South Wales. Barbatul, in varsta de 43 de ani a scapat cu o mica rana dupa un accident cel putin bizar. In pozele publicate de politie se vede ca atacul a fost cat se poate de serios. Incidentul a inceput cand atacatorul, inarmat cu un arc si sageti, la confruntat pe barbat in afara casei lui. Panicata, victima a ridicat telefonul pentru a fotografia, filma, potent ...