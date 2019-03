Scenariul bomba al lui Cozmin Gușa: Ni se pregatește un tur doi Kovesi - Dragnea la prezidențiale

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat, duminică, la Realitatea TV, că scandalul din jurul candidaturii Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului european reprezintă un plan al „statului paralel” pentru alegerile prezidentiale de a-și impune candidații în finala prezidențială.

„Este o operatiune de victimizare (a lui Kovesi - n.red) pentru o candidatura la prezidentiale. Basescu a ajuns presedinte cu un dosar in spate si s-a victimizat, era victima PSD si a lui Nastase si a functionat. Si pe victimizare a castigat si Iohannis, cu sectiile de votare.

Avem de-a face cu o operatiune de victimare a lui Kovesi care o va duce in ipostaza in care va fi un candidat mult mai bun la prezidentiale. Parchetul european va incepe sa functioneze prin 2020, 2021, iar alegerile prezidentiale sunt in 2019 si lupta impotriva ciumei rosii trebuie asumata de cineva si va fi asumata de Kovesi, USR, PLUS, atunci va exista o competitie pe cine va avea scorul mai mare pe partea dreapta si poate sa intre pe turul doi. Azi porneste ca din tun Laura Codruta Kovesi.

Celalalt membru al statului paralel care se pregateste sa intre in turul doi este Liviu Dragnea, cu o masinarie PSD care se duce la 30%, din informatiile mele.

Ni se pregateste un tur doi intre Kovesi si Dragnea ca sa fie siguri membrii statului paralel ca nu au surprize, asta e scenariul care ni se pregateste”, a declarat Gușă.