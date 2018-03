Scenariul unui razboi intre SUA si Rusia, dupa ce Moldova s-a unit cu Romania, studiat intr-un manual de benzi desenate la West Point

Razboi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Institutul de Cibernetica al Armatei al Academiei Militare West Point a publicat un manual de benzi desenate avand ca scenariu infrangerea trupelor NATO intr-un conflict cu Rusia, in urma unui conflict produs la granita Romaniei. Conform scenariului manualului de benzi desenate, in 2027 Moldova si Romania decid sa se uneasca si, prin urmare, sa incalce zona de influenta a Moscovei. Tensiunile degenereaza, Rusia si NATO incep desfasurarea unor exercitii de-a lungul frontierei si, la un moment dat, unele unitati incalca planul de actiune, robotii militari se angajeaza in lupta, declansand un conflict la scara mare. Evolutia este rapida pentru ca Rusia dispune de arme avansate pentru un razboi tehnologic. Mosc ...