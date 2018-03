Scene cutremuratoare la Tulcea, acolo unde o eleva a fost batuta salbatic de colegele ei in statia de autobuz - VIDEO

Eleva batuta Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a deschis o ancheta dupa ce pe au aparut imagini in care se vede cum o adolescenta in varsta de 16 ani este agresata de alte doua fete. Pe o pagina de a aparut vineri, un filmulet in care se vede cum o fata o cearta pe alta intr-o statie de autobuz, iar una dintre acestea sta pe banca. Apoi, apare o alta fata care o trage de par pe victima, o tranteste la pamant, o loveste cu piciorul dupa care se indeparteaza. Adolescenta mai este agresata si de prima fata, care o trage de par si o loveste la randul ei cu palmele in cap, dupa care pleaca din zona. Toata scena a fost filmata de o alta adolecenta si postata pe o pagina de , persoana care a facut public filmuletul spunand ca fetele care apar in inregistrare sunt colege la Liceul Agricol Tulcea. Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea citati de N ...