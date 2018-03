Scene de groaza in Vaslui! O eleva a fost injunghiata in cancelaria scolii! Cine era atacatorul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O eleva dintr-o localitate din judetul Vaslui a fost injunghiata vineri, 30 martie, in cancelaria scolii in care aceasta invata, anunta Digi 24. Agresorul este un tanar de 24 de ani, care ar fi, potrivit sursei citate, prietenul fetei. Eleva a fost ranita la mana stanga, in prezenta mamei sale. Ulterior, tanarul a obligat-o pe eleva sa il insoteasca prin padure. La scurt timp, cei doi au fost gasiti in casa unei rude a agresorului. Eleva a fost internata, iar tanarul a fost retinut. UPDATE: Un tanar in varsta de 24 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, inarmat cu un cutit, a patruns intr-o scoala din comuna Osesti, unde a amenintat o eleva, pe mama acesteia si pe o profesoara si a ranit minora cu cutitul in zona ma ...