SCENE de Haos in Serbia. Un grup de protestatari a patruns in sediul televiziunii de stat din Belgrad (VIDEO)

Un grup de manifestanţi a pătruns sâmbătă în sediul postului de televiziune RTS din Belgrad, cerând încetarea controlului exercitat de preşedintele Aleksandar Vucic asupra mass-media, informează Reuters şi EFE preluat de Agerpres.

Potrivit informaţiilor transmise de televiziunea regională N1, un grup de protestatari sub conducerea liderului partidului de extremă-dreapta Dveri, Bosko Obradovic, au pătruns în clădire, unul din punctele unde manifestanţii sârbi se adună în fiecare sâmbătă începând din 8 decembrie pentru a denunţa "parţialitatea" instituţiei media faţă de autorităţi.



Într-o transmisiune live pe Facebook, făcută publică de organizatori, se poate vedea un hol al clădirii RTS plin de oameni, mulţi dintre aceştia strigând. Un protestatar cu un megafon încerca să menţină ordinea, asigurând în acelaşi timp că oamenii vor rămâne până când "RTS este eliberat".



Mai mulţi agenţi ai poliţiei au sosit la faţa locului, iar un bărbat care s-a prezentat drept ofiţer de poliţie de rang înalt a solicitat celor doi politicieni din opoziţie, fostul primar al Belgradului Dragan Djilas şi naţionalistul de extremă-dreapta Bosko Obradovic să evacueze holul, dar cei doi au refuzat.

Zeci de mii de persoane, potrivit mass-media locale, au manifestat sâmbătă din nou la Belgrad împotriva preşedintelui Vucic.



Protestele începute în decembrie au denunţat într-o primă fază atacurilor împotriva persoanelor care critică guvernul şi au solicitat clarificarea acestor violenţe. Manifestanţii cer de asemenea mai multă libertate pentru presă şi pentru instituţiile independente. În mod obişnuit, la aceste proteste se adună mulţimi de 10.000 de persoane sau chiar mai mult.

Anti-government protesters in Serbia burst into the state-run TV headquarters in Belgrade, demanding President Aleksandar Vucic to step down pic.twitter.com/g6wB7gZzmB