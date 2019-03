Scene fierbinti s-au desfasurat intre Brigitte Sfat si Florin Pastrama la ferma - FOTO

Brigitte Sfat si Florin Pastrama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini incendiare suprinse la show-ul Ferma. Protagonistii scenelor extrem de intime sunt nimeni decat altii Brigitte Sfat si Florin Pastrama. Intr-o noapte aceastia au avut momente extrem de sexy si fierbinti. Totul s-a intamplat in pat si chiar in vazul tuturor. Desi acestia au inceput sa puna bazele unei relatii, ei nu se prea pot desfasura in voie, impendimentul principal pentru acest lucru il constituie prezenta camerelor de filmat. Momentele suprinse de camere nu mai au nevoie de nicio prezentare. Iubirea lor a atins cote alarmante atunci cand acestia s-au pus in pat, la somn, inveliti cu doua paturi. Sub aceste paturi acestia si-au dat frau liber pasiunii. Ulterior, dupa c ...