Scene groaznice la televizor! O prezentatoare s-a sinucis in direct

Stire soc in lumea televiziuni. O prezentatoare tv si-a pus capat zilelor in direct, in cadrul unei emisiuni. In dimineata zilei de 15 iulie 1974, Christine Chubbuck a venit la serviciu cu textul pregatit, ceea ce reprezenta un lucru neobisnuit pentru jurnalista Channel 40. A spus ca va incepe prin a prezenta cateva stiri. Si-a dat apoi cu un singur gest parul lung, negru pe spate, a inghitit in sec, si-a muscat usor buzele, a apucat cu mana stanga foile de hartie si a inceput sa citeasca privind in jos. "In conformitate cu politica postului Channel 40 de a va prezenta cele mai noi stiri despre sange si curaj, in culori vii, veti asista la o noua premiera: sinuciderea in direct." Prezentatoarea s-a sinucis cu un pis ...