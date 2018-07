Scene halucinante! Asistenta medicala filmata in timp ce brusca un bebelus parasit de mama la nastere! Politia a intrat pe fir - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara asistenta medicala a fost filmata in timp ce brusca un bebelus, pe care-l hranea in cadrul Sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste. Asistenta, care lucreaza de doar doi ani la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste, a fost filmata in timp ce brusca un nou-nascut pe care-l hranea. Cum a vazut imaginile, seful spitalului a demarat o ancheta si va cere comisiei de disciplina sa ii desfaca contractul de munca. Asistenta le-ar fi spus superiorilor ca nu l-a bruscat pe cel mic, ci ca asa este stilul ei. Se pare ca cel mic a fost parasit de mama la nastere, fiind acum in grija personalului medical. „Avand in vedere imaginile si informatiile aparute in spatiul public referitoare la o a ...