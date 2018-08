Scene incredibile la un meci de fotbal. Antrenorul echipei a cedat furiei, a intrat pe teren si l-a luat la pumni pe arbitru - VIDEO

Bataie pe stadion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul unei echipe bulgare de fotbal de liga a doua, Atanas Dzhambazki, a fost suspendat un an dupa ce a lovit un arbitru la finalul meciului pierdut sambata pe teren propriu de formatia lui, Kariana Edren, cu Strumska Slava. Dzhambazki si-a pierdut cumpatul si a intrat pe gazon dupa ce oaspetii au marcat golul victoriei in minutul 90, in urma unei lovituri libere dictate de arbitrul Ivailo Nenkov. Arbitrul asistent Ghiorghi Velikov a incercat sa-l apere pe Nenkov si s-a asezat in fata acestuia, dar Dzhambazki l-a lovit in fata si in piept. Tehnicianul de 49 de ani a parasit terenul escortat de politisti. Arbitrul a fluierat sfarsitul intalnirii la putin timp dupa incident. Atanas Dzham ...