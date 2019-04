Scene incredibile pe strazile Iasului! Trei minori au amenintat si jefuit un taximetrist! Au fost arestati - FOTO, VIDEO

Taximetrist atacat de adolescenti 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii ieseni au identificat trei tineri banuiti de talharie calificata si abuz de incredere. Acestia au fost retinuti de politisti, pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorului de caz, au identificat doi tineri si o tanara, banuiti de comiterea infractiunilor de talharie calificata si abuz de incredere. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in noaptea de 21 spre 22 martie, acestia ar fi fost transportati cu un autoturism taxi, pe raza municipiului Iasi, iar cand ar fi ajuns la destinatie, prin exercitarea de acte de violenta asupra taximetristului, i-ar fi sustr ...