Scene INCREDIBILE - Un polițist aflat in misiune a fost ATACAT cu o furca de mai mulți scandalagii

Tomac nu-si pierde vremea cu unificarea dreptei. Vrea pol politic anti-PSD EXCLUSIV Preşedintele PMP are o strategie simplă: PSD trebuie musai înfrânt iar pentru asta trebuie ca toţi adversarii social-dem ...

Romania este statul care incalca cel mai mult drepturile omului, conform unui raport aparut in Marea Britanie Marea Britanie trebuie să oprească extrădările efectuate prin Sistemul Mandatului European de Arestare spre ţări care comit abuzuri judiciare, precum România, Grecia şi Polonia, arată un raport elaborat de organizaţia "Due Process" şi de Centrul pentru Cercetări asupra Economiilor Post-Comuniste, in ...

VIDEO | MITINGURI de solidaritate in Romania. Mii de oameni protesteaza in marile orase, strigand ”Iesiti din casa, daca va pasa” Peste 5.000 de sibieni protestează, sâmbătă seara, pe străzile din oraş, având pancarte cu mesajul "La 100 de ani de la Unire, Deşteaptă-te, române". La Cluj sunt în stradă peste 3.000 de oameni, iar la Timişoara aproximativ 2.000 de oameni.

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Politia Capitalei au inceput audierile in cazul violentelor de la protest Poliţia Capitalei a anunţat sâmbătă că 19 persoane au fost conduse la audieri în legătură cu incidentele produse în ziua precedentă la protestul din Piaţa Victoriei. "La acest moment, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Poliţia Capitalei - Serviciul Om ...

CUTREMUR pe scena politica - Se cer demisiile ministrului de Interne, sefului Jandarmeriei si prefectului Capitalei in urma violentelor de la proteste Preşedintele USR Dan Barna a cerut sâmbătă demisiile ministrului de Interne, şefului Jandarmeriei Române şi prefectului Capitalei, dar şi sesiune extraordinară a Parlamentului, pentru constituirea unei comisii de anchetă în urma violenţelor de la mitingul diasporei din Piaţa Victoriei. El a spus că ...

Pilda datornicului nemilostiv: Este prea aproape Cerul ca Dumnezeu sa fie departe! Într-o lume în care răul se multiplică pe zi ce trece, Evanghelia aduce dragostea lui Dumnezeu, ca fiecare să poată ierta. Şi dacă am face un efort de voinţă şi credinţă, starea ar fi aşa cum o cerem la sfintei slujbe: ,,Cu pace Domnului să ne rugăm”. (Ectenia mar ...

Da cineva socoteala? Nu pot sa cred ca lipsa din peisaj, intr-un moment sensibil, a celor carora li s-a incredintat soarta tarii, este o simpla intamplare. Niciodata in istoria noastra, voevozii, ispravnicii, capeteniile nu plecau in concediu, cand stiau ca e primejdie in tara. Vineri, nimeni in afara de presedinte, nu ...

Pesta porcina este in programul de guvernare. Inca din 1990 Pesta porcina chinuie astazi si pe ultimii fraieri care se mai incapataneaza sa produca alimente in Romania.

Scena de cascadorii rasului! Doi jandarmi urmaresc o femeie, dar se dau violent cap in cap! VIDEO Mitingul diasporei a avut un final halucinant, cu bătăi între jandarmi și unii manifestanți, apăruți printre cei pașnici, veniți de prin toate colțurile lumii. Au avut loc incidente majore, în urma cărora peste 400 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. O scenă uluitoare s-a petrecut în fața Palatului Victoria, când doi jandarmi au […]