SCENE REVOLTATOARE la cinema Hollywood Multiplex: Unei mame și celor cei doi copii ai sai le-a fost INTERZIS accesul pentru un motiv HALUCINANT

O mamă cu doi copii din București acuză un cinematograf că ar fi refuzat să-i ofere un pachet „Family”, de intrare la film pentru ea și cei doi minori, pe motiv că face parte dintr-o familie monoparentală. Conducerea cinematografului susţine că oferta nu defineşte conceptul de familie.

Potrivit Ralucăi Zdrobiș, care a povestit pe blogul personal întâmplarea, casierul de la cinematograful unui mall din București i-ar fi spus că nu poate beneficia de acel pachet „Family”, pentru că este adresat familiilor cu doi adulți.

„Am aflat astăzi, cu stupoare, că eu și cei doi copii din dotare nu formăm o familie. Nu după standardele Hollywood Multiplex, cel puțin. (…). Am ales să mergem la Ready Player One, că și așa mă băteau cei mici la cap să îl vedem (…) Ajunsă la casă, am cerut un Pachet Family. Pentru cei care nu știu deja, Hollywood Multiplex are aceste două pachete dedicate familiilor cu unul sau doi copii. The catch is că trebuie să fie o mamă și un tată ca să se poată beneficia de această ofertă. Și să vedeți motivul halucinant pentru care nicio alt fel de familie nu poate beneficia de oferta lor: ”familia este formată din mamă, tată și unul sau doi copii…. Atât!” Și nici măcar nu glumesc. Acesta a fost argumentul…”, povestește Raluca Zdrobiș pe blogul ei.

Femeia mai spune că a încercat să-i explice angajatei de la Cinema faptul că și familiile cu un singur adult sunt tot familii, monoparentale.

„Eu, mamă singură de mulți, mulți ani, am încercat să o înduplec și să îi explic că și noi, deși nu există decât un adult în ecuație, tot familie ne numim. Că matematică simplă spune că: două bilete pentru copii și doar unul pentru un adult sunt mai ieftine decât două bilete pentru adulți și unul singur de copil…datorită prețului redus la biletele pentru copiii sub 12 ani. Oricâte argumente aduceam eu, doamna de la bilete a rămas fermă pe poziții – nu se poate. Nici supervizoarea, sau cine era cealaltă angajată care a intervenit, nu s-a lăsat înduplecată de explicațiile mele. Replica ei a fost de milioane: ”Doamnă, nu înțelegeți că nu există familii cu un singur adult? Familia are doi adulți și unul sau doi copii…sau, în cazuri mai rare, mai mult de doi….””, mai povestește femeia.

„.Ne cerem scuze, incidentul prin care a trecut doamna Raluca Zdrobiș este unul regretabil. Ne întristează faptul că dânsa s-a simțit discriminată și marginalizatăîn cinematograful nostru.

Intenția Hollywood Multiplex este de a oferi pachete promoționale pentru tot publicul nostru, iar denumirea acestora este generică. Este o practică comercială comună pieței operatorilor de cinema din România. În cazul pachetului Family, oferta este valabilă pentru doi adulți și un copil sau doi adulți și doi copii – în cazul celor dintâi, pot fi mamă, tată, bunic, mătușă, unchi, prieteni, apropiați etc. Această ofertă nu definește conceptul de familie și nici nu manifestă o atitudine”, a declarat, într-un comunicat remis MEDIAFAX, Gianina Ciobanu, director general Hollywood Multiplex Operations.

Potrivit surisei citate, cinematograful va regândi ofertele de tip „Family”.

„Tratăm acest incident cu seriozitate, beneficiază de toată atenția noastră și vom regândi promoțiile de acest tip și modul în care le comunicăm. O asigurăm pe doamna Zdrobiș și, totodată, îi asigurăm pe toți clienții noștrică acest incident nedorit nu reprezintă viziunea și sistemul de valori culturale șisociale promovate de cinematograful nostru.”, a mai declarat managerul cinematografului.