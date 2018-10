Scene socante din bucataria Institutului de Teologie Romano-Catolic din Iasi! Au aparut primele reactii oficiale! Nimeni nu s-a asteptat la asta!

cantina bucatarie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Au iesit la iveala cauzele pentru care mai multi studenti au ajuns de urgenta la spital cu toxiinfectii alimentare • Directia de Sanatate Publica Iasi a demarat o ancheta in urma careia s-au descoperit cauzele imbolnavirii • Institutul de Teologie Romano-Catolic s-a ales cu sanctiuni in urma controalelor efectuate • In ce stare sunt studentii care au ajuns pe mainile medicilor si ce spun cadrele medicale iesene La finalul lunii septembrie, mai multi studenti de la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfantul Iosif" din Iasi au ajuns pe mainile medicilor de la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, prezentand simptome specifice toxiinfe ...