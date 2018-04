Scene tulburatoare la usa de la morga. Ce a facut Anamaria Prodan, toata noaptea, dupa ce mama ei, Ionela Prodan, a murit

Ionela Prodan s-a stins din cauza unei afectiuni grave, iar fiica sa, Anamaria Prodan, a plecat de langa trupul neinsufletit al mamei doar ca sa se schimbe, conform apropiatilor familiei care au facut dezvaluiri exclusive pentru spynews.ro.



Vestea mortii Ionelei Prodan a indurerat intreaga familie a indragitei cantarete de muzica populara. Anamaria Prodan traieste o adevarata drama, mai ales ca mama sa a murit tinand-o de mana si uitandu-se la ea.

Conform surselor unor apropiati ai familiei care au facut dezvaluiri exclusive pentru spynews.ro, Anamaria Prodan a plecat de langa mama sa doar ca sa se schimbe si apoi s-a intors la morga. La ora sase dimineata au fost intocmite actele necesare in cazul unui deces.

Ionela Prodan a murit in data de 16 aprilie, luni. In plus, aceasta ar fi avut pierderi de memorie in anumite perioade. Anamaria Prodan, ca o fiica iubitoare, a incurajat-o in permanenta pe Ionela Prodan, spunandu-i ca se va face bine. Din pacate insa, vestea mortii indragitei cantarete de muzica populara a indurerat intreaga familie a artistei. Trupul neinsufletit al Ionelei Prodan va fi depus astazi la cimitirul Bellu.

Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal, de o bunatate si o simplitate incredibila. Ai sadit in inimile romanilor clipe de neuitat si i-ai bucurat ani de zile cu vocea ta inegalabila. Ai avut un har nepereche si ai reusit, astfel, sa faci o intreaga lume sa te iubeasca si sa te respecte. Pentru noi ai fost cea mai buna mama, pentru poporul roman ai fost bun national! In inimile oamenilor, pe care i-ai iubit si bucurat cu vocea ta, nu vei muri niciodata! Ai fost, esti si vei ramane ingerul nostru pazitor! Te iubim si te vom iubi mereu!”, a scris Anamaria Prodan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.