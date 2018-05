Scene uluitoare! Scandal fara precedent intr-o zona de lux a Iasului! Seful Politiei, la un pas de a fi linsat de vecini! Totul s-a lasat cu plangeri penale - FOTO, VIDEO

Vasile Fetcu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Mai multi locuitori din comuna Miroslava aproape ca au vrut sa-l linseze pe fostul sef de la Politia Rutiera • Acesta a plantat mai multi arbusti care obtureaza vizibilitatea, riscul accidentelor fiind crescut • Autoritatile inca nu au raspuns la puhoiul de reclamatii • "S-a plantat tuia asta aici si s-a redus vizibilitatea cu 80 la suta in momentul in care ne asiguram din partea dreapta daca vine un autovehicul. Riscam sa se intample fel de fel de accidente si nenorociri. In viitorul apropiat vor creste si riscam accidente grave. Nu am indraznit sa-i spun nimic, dar este vizibil ca nu ne putem asigura", spune un locuitor din Miroslava • Fetcu a fost destul de sec in ...