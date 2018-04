Scheletele a trei dinozauri, scoase la licitatie la Paris

Scheletele a trei dinozauri, carnivori şi ierbivori, vor fi scoase la vânzare de două case de licitaţie din Paris, scrie AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Două dintre ele - allosaurus şi diplodocus - vor fi scoase la licitaţie miecuri, la Binoche et Giquello. Scheletul de allosaurus (dinozaur carnivor), cu 60 de dinţi ascuţiţi, măsoară 3,8 metri, şi are o valoare estimată între 550.000 şi 650.000 de euro, în timp ce al diplodocus (ierbivor) are o lungime de 12 metri şi este estimat între 450.000 şi 500.000 de euro. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pe 4 iunie, casa de licitaţii Aguttes va scoate la vânzare un schelet de dinozaur theropod (carnivor) care are o lungime de 9 metri şi o înălţime de 2,6 metri. El are o valoare estimată între 1,2 şi 1,5 milioane de euro. Iacopo Briano, expert al casei de licitaţii Binoche et Giquello, a declarat: „Piaţa fosilelor nu mai este rezervată exclusiv oamenilor de ştiinţă: dinozaurii sunt la modă, ca decoraţiuni, precum tablourile”. Între colecţionarii celebri se numără actorii Leonardo DiCaprio şi Nicolas Cage, a mai spus Briano. Cage a fost nevoit să înapoieze un craniu de Tarbosaurus, care fusese scos ilegal din Mongolia. „De doi sau trei ani, chinezii sunt interesaţi de paleontologie şi caută, pentru muzeele lor, dar şi colecţii particulare, mari exemplare care pot fi asociate cu dinozaurii care s-au găsit pe teritoriul lor”, a adăugat expertul. Grupurile industriale, cei mai bogaţi dintre europeni se numără printre cei care vor să achiziţioneze schelete de dinozauri pentru a-şi decora casele sau pentru ...