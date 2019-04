Schimb de replici in platoul Digi24 intre Mihai Fifor și un deputat PNL: 'Pentru Sighiartau Israel suna foarte rau și pentru președinte' / 'De ce m-ați jignit'

Pentru președintele Klaus Iohannis și pentru deputatul liberal Robert Sighiartău „Israel” sună foarte rău, a afirmat, luni seara, la Digi24, senatorul PSD Mihai Fifor, în fața adversarului său politic. Deși și-a cerut scuze în momentul în care Robert Sighiartău, stupefiat, a spus că l-a jignit, Fifor s-a corectat spunând că pentru partid (PNL) sună rău și a argumentat cu faptul că președintele partidului (Ludovic Orban) a făcut o plângere penală împotriva premierului României după ce Viorica Dăncilă a fost în vizită în Israel.

Fifor: Vă rog să mergeți în Israel, de pildă... Știu că pentru dl. Sighiartău Israel sună foarte rău... Și pentru președintele Iohannis ...

Sighiartău: Dar de ce m-ați jignit? M-ați jignit, să știți...

Fifor: Îmi cer scuze dacă v-am jignit, îmi cer scuze.

Sighiartău: De ce ziceți că pentru mine Israelul sună rău?

Fifor: Îmi cer scuze.

Sighiartău: Nu, este greșit ceea ce spuneți....

Fifor: Nu este!

Sighiartău: E o jignire, să știți...

Fifor: Îmi cer scuze.

Sighiartău: Este o jignire pentru România, în primul rând.

Fifor: Îmi cer scuze dacă v-am jignit pe dvs personal, dar eu zic că pentru partid... Faptul că președintele partidului face o plângere pentru înaltă trădare premierului României, care a făcut o vizită în Israel...

Sighiartău: Nu, n-a făcut-o pentru asta! Încercați să dezinformați!

Israelul a fost invocat într-o discuție care se purta pe tema spitalului de la Constanța, care se va face cu finanțare de la Ministerul Apărării și în parteneriat-public privat cu Turcia, iar fostul ministru Fifor a oferit exemplul Israelului pentru a argumenta că un spital poate servi atât civililor, cât și militarilor.

„Mergeți în Israel să vedeți. Spitalele civile se transformă, în caz de necesitate, în spitale militare, așa sunt instruiți oamenii aceia”, a spus Fifor. Fostul ministru al apărării nu este de acord că în Israel situația este alta, pentru că este o țară în război, fiind într-un conflict permanent cu palestinienii. „Este o țară care are situații de urgență, care are atentate - ferească D-zeu de atentate în România -, dar și care se mobilizează. E un model pe care noi putem să-l urmăm. Suntem o țară NATO care are spitale militare pe teritoriul său”, a spus fostul ministru al apărării.

„Nu mai vor să facă spitale regionale din fonduri europene. Ei nu mai vor cu Europa, vor cu Rusia, cu Turcia, cu Erdogan, astea sunt semnalele strategice pe care ei vor să le dea. Ai bani la dispoziție și nu vrei să-i iei. Mergi și te întâlnești cu Erdogan, cu prietenul lui Ponta și al lui Dragnea, să vină să investească în România”, a conchis în replică deputatul Robert Sighiartău.