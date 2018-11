Schimb de replici intre Victor Ponta și Liviu Dragnea: 'Liviu, ai facut tu asta?' vs. 'Nu, nu, nu, e un mincinos ala. Nu-l crede'

Victor Ponta susține că posibilele documente ce ar urma să apară despre liderul PSD Liviu Dragnea ar putea arăta cel mai mare scandal de corupție din România.

„Nu am primit informații de la SRI. DNA, după cum vedeți, nu face nimic. Dacă aceste documente le-au găsit niște jurnaliști și le vor prezenta va fi prima dată de când noi știam ce vorbeau oamenii. Că venea x și spunea: “m-a chemat Dragnea și mi-a zis că trebuie să câștige Teldrum”. Io îl chemam pe Dragnea: ”Liviu, ai făcut tu asta?” ”Nu, nu, nu, e un mincinos ăla. Nu-l crede.” După care venea și-mi zicea: “Uite, CNANR-ul nu plătește facturile la Teldrum. Suntem amărâți”. Și îl întrebam: ”Ești tu?” “Nu, niște prieteni.” Deci de la ce eu am aflat din ce vorbeau oamenii și niciodată n-am avut documente și dacă se ajunge la documente atunci într-adevăr de la nivel de zvon ajungem la a proba. (...)

Asta arată un sistem mafiot prin care bani publici de a dezvolta administrația se duceau la acești primari și președinți de CJ, prieteni cu domnul Dragnea de vânătoare și altceva, câștigau și banii se întorceau. Eu prima dată când am văzut documente a fost la povestea cu lacul Belina. Am semnat și eu hotărârea de Guvern și am zis că nu cred că Dragnea e atât de nebun să ia lacul de la Guvernul să-l dea la Teldrum. Dar după ce am văzut documentul mi-am dat seama că așa e. Dacă lucrurile merg și există documente o să aflăm de un cartel. Nu e scos din filmul Narcos cu Escobar. E din România.

Un caz mai mare de corupție în ultimii 28 de ani nu există. Vorbim de sute de milioane făcuți cu statul. Cine l-a protejat pe domnul Dragnea? Când a fost Băsescu i-a fost bine, la Ponta bine... Și azi când vorbim nu-i e rău”, a spus Victor Ponta în direct la Realitatea TV.