Schimb de statui la Palatul Roznovanu! Servicii Publice SA face noi modificari - FOTO

Lucrari Palatul Roznovanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente se lucreaza intens in fata Palatului Roznovanu. Directia Servicii Publice SA lucreaza la mutarea, sau mai degraba spus, rocada a doua statui. Concret, Directia Servicii Publice SA va muta soclul cu statuia lui Pogor inspre strada I.C. Bratianu, iar in locul acesteia va fi mutata statuia lui Ferdinand. Chiar daca vegetatia va avea de suferit, cei de la Servicii Publice SA o vor reface. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...