Schimbare care va afecta zeci de mii de proprietari de masini

Registrul Auto Roman (RAR) anunta ca, daca are loc Brexit-ul fara niciun acord de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, masinile cumparate si aduse din Marea Britanie in Romania vor fi supuse unor procese de omologare. Omologarea este un pas obligatoriu la inmatricularea unui vehicul. Cum vor intra romanii in Marea Britanie, dupa Brexit. Acte necesare „INFORMARE Modificari ale activitatilor specifice RAR care se adreseaza vehiculelor provenite din UK, aplicabile incepand cu data de 30.03.2019 NUMAI DACA NU SE SEMNEAZA Acordul de retragere al UK SAU NU SE PRELUNGESTE, de comun acord, data de retragere a UK din blocul comunitar NOTA: Niciun autovehicul deja inmatriculat in Romania NU va fi a ...