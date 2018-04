Schimbare de conducere. Ce averi au noul si fostul sef al Directiei Regionale Antifrauda Fiscala 2 Constanta din cadrul ANAF (documente)

Dorian Burduja - două apartamente şi două automobile

l-a înlocuit în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - DGAF din cadrul ANAF pe. Prin decizia prim-ministrului, Dorian Burduja a fost numit în această funcţie. Premierul a mai decis, prin decizia 182, şi eliberarea lui Daniel Marius Zamfiroiu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - DGAF din cadrul ANAF.Inspectorul general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - DGAF din cadrul ANAF deţine împreună cu soţia sa, potrivit declaraţiei de avere completate în luna aprilie 2017, un apartament de 92,53 mp, cumpărat în anul 2005, situat în Constanţa, precum şi cota-parte de 3/8 dintr-un un apartament de 68,18 mp, moştenit în anul 1982, situat în Constanţa. Dorian Burduja are în garaj două automobile: un Volkswagen Golf, fabricat în anul 2010, şi un Volkswagen Passat, fabricat în anul 2008.Acesta nu deţine bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural, naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Inspectorul general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - DGAF din cadrul ANAF nu are conturi, depozite bancare, forme echivalente de economisire şi investire a căror valoare depăşeşte 5.000 de euro.La rubrica „Datorii“ sunt menţionate trei credite, după cum urmează: unul de 120.000 de lei, contractat în anul 2005 şi scadent în anul 2033; unul de 80.000 de euro, contractat în anul 2014 şi scadent în anul 2039; unul de 45.190 de lei, contractat în anul 2015 şi scadent în anul 2020.În anul fiscal 2016, Dorian Burduja a câştigat 28.918 lei de la DGAMC Regiunea Sud Est, 26.719 lei de la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul DGRFP Galaţi şi 47 de lei de la Oil Terminal SA (dividende). Soţia sa a încasat 22.808 lei de la DGAMC Regiunea Sud-Est, 33.513 lei de la DGRFP Galaţi, AJFP Constanţa, şi 131 de lei de la SIF Oltenia SA (dividende). La bugetul familiei se adaugă şi alocaţiile celor doi copii minori, în valoare de 2.016 lei.Din declaraţia de interese completată în luna aprilie 2017 aflăm că Dorian Burduja este acţionar la SC Oil Terminal SA, cu 9.700 de acţiuni.Daniel Marius Zamfiroiu - un teren şi două imobilePotrivit declaraţiei de avere completate în luna iuie 2017, Daniel Marius Zamfiroiu, fostul inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - DGAF din cadrul ANAF, deţine un teren intravilan de 1.500 mp, cumpărat în anul 2007 şi situat în Ilfov. La acesta se adaugă un apartament de 95 mp, cumpărat în 2001, dar şi cota-parte de ¼ dintr-un apartament de 65 mp, moştenit în 1983. Ambele imobile sunt situate în Bucureşti. Daniel Marius Zamfiroiu are şi două automobile, Honda Accord şi Toyota Yaris, ambele fabricate în anul 2008.Daniel Marius Zamfiroiu nu deţine bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural, naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Fostul inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - DGAF din cadrul ANAF are mai multe conturi şi depozite bancare în care păstrează sumele de 1.000 de euro şi 109.227 de lei.La rubrica „Datorii“ este menţionat un credit de 26.496 de lei, contractat în anul 2007 şi scadent în anul 2033. În anul fiscal 2016, acesta a câştigat 103.654 de lei de la ANAF şi 104.256 de lei de la Cristexim 2000 SRL (dividende), iar soţia sa - 34.673 de lei de la SC Supercard Solutions & Services SRL, dar şi 3.000 de lei de la o asociaţie de locatari, unde este cenzor.Din declaraţia de interese aflăm că Daniel Marius Zamfiroiu este asociat în două societăţi comerciale: Cristexim 2000 SRL şi San Fi Alex Com SRL.În secţiunea „Documente“ puteţi consulta declaraţiile de avere şi de interese ale lui Daniel Marius Zamfiroiu şi Dorian Burduja.