Schimbare de tarife la o firma de telefonie mobila. Ce trebuie sa stie clientii

telefon 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Telekom Romania modifica tarifele pentru apelurile internationale in Spatiul Economic European (statele membre ale Uniunii Europene plus Islanda, Lichstenstein si Norvegia), incepand cu data de 15 mai 2019, informeaza compania. Tarifele reglementate vor fi de 0,226 euro/minut, TVA inclus, respectiv 0,071 euro/SMS, TVA inclus. In cazul in care clientii Telekom Romania beneficiaza in prezent de tarife mai mici decat aceste tarife reglementate, tarifele mai mici se mentin. Feriti-va de ei! Teapa marca Telekom! A renuntat la serviciile companiei, dar este obligat sa plateasca abonamentul in continuare Minutele internationale incluse in abonament, disponibile catre Zona 1 si Zona 2, vor putea fi utilizate in co ...